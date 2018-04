Campania: Di Scala (FI), da Ict straordinarie opportunita’ per i cittadini

- "Un confronto utilissimo e estremamente interessante su temi di assoluta centralità come quello della digitalizzazione e dell'utilizzo delle Ict nei procedimenti amministrativi sui quali, peraltro, abbiamo intrapreso una interessante esperienza nella Commissione regionale che presiedo". Così la presidente della Commissione sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania, Maria Grazia di Scala, a margine del suo intervento al convegno "Open Data per la Trasparenza e la Partecipazione" in corso di svolgimento nell'Aula "Giancarlo Siani" del Consiglio Regionale della Campania. "Penso al lavoro che abbiamo avviato sulla realizzazione di un sistema regionale integrato per la bigliettazione dei trasporti regionali o per l'informatizzazione delle procedure previste per le vaccinazioni obbligatorie, cosi come per il fascicolo sanitario. Un panorama di opportunità, quello dell'applicazione delle tecnologie informatiche e dell'e-government, - ha proseguito l'esponente di Forza Italia - davvero straordinario per chi vuole davvero stare dalla parte del cittadino, aiutarlo a superare i non pochi disagi che deve affrontare nel rapporto con la Pubblica Amministrazione e guardare al futuro". "Un lavoro fatto di studio e soprattutto di ascolto nelle audizioni - ha aggiunto Di Scala - il cui prodotto costituisce di per sé un patrimonio informativo degno di condivisione", ha concluso la presidente della Commissione Sburocratizzazione della Regione Campania.(Ren)