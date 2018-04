Napoli: Ronghi (Sud protagonista), anche noi questa mattina a "Genitori in piazza"

- "Sud Protagonista è scesa in piazza, stamani, al fianco dell'associazione 'Donne per il Sociale', nella manifestazione 'Genitori in piazza' per sottolineare che le famiglie napoletane scendono in campo in difesa dei propri giovani contro l'uso di alcool e droghe e chiedono che le Istituzioni facciano la propria parte per creare le condizioni affinchè Napoli torni ad essere una città 'normale' che i nostri figli possano vivere senza pericoli". E' quanto ha affermato il segretario federale e il coordinatore cittadino di 'Sud Protagonista', Salvatore Ronghi. "Siamo in piazza insieme con le nostre associazioni aderenti, 'Nuove Socialità' e 'Donna e', per sottolineare il nostro impegno al fianco di questa importante iniziativa e per rivolgere un appello al sindaco di Napoli affinché, innanzitutto, revochi l'ordinanza con la quale ha consentito ai cosiddetti baretti di restare aperti, nel periodo delle festività, senza limiti di orario, ed una richiesta ai gestori dei locali affinché si facciano promotori di sicurezza e di controlli a tutela della vita e della salute dei nostri giovani", ha aggiunto Ronghi. "Senza ridurre le libertà per i giovani, chiediamo maggiore sicurezza, prevenzione e lotta senza quartiere agli spacciatori di droghe e maggiori controlli per evitare che i ragazzi abusino di bevande alcooliche che possano provocare danni enormi e addirittura essere fatali, come è accaduto tragicamente a Nicola Marra", ha sottolineato Gennaro Esposito, quindicenne responsabile del Movimento giovanile di 'Sud Protagonista'.(Ren)