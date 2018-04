Napoli: "Pensare verde", giovedì 19 aprile nella sede cittadina del Pd

- Nella sede della federazione partenopea del partito democratico, il prossimo giovedì si discuterà di ambiente. "Giovedì ci ritroveremo per continuare il percorso di ascolto e confronto avviato lo scorso 12 aprile" - ha spiegato il segretario del Pd metropolitano di Napoli, Massimo Costa -. Affronteremo il tema dell'ambiente nel senso più ampio del suo significato: dalla rigenerazione delle aree urbane alla salute pubblica, dalle criticità dei territori alle best practices che devono mettere in campo le amministrazioni pubbliche. Ascolteremo esperti e volontari e ci confronteremo su uno dei temi più sentiti in tutta la Città metropolitana di Napoli. Protagonisti, ancora una volta, le idee e i progetti per una nuova politica ambientale" ha concluso Costa.(Ren)