Paestum: avviati i lavori di ristrutturazione del "Giardino di Hera" (2)

- "Il nostro obiettivo è di completare i lavori entro il 3 giugno, data dell'inaugurazione della mostra 'L'immagine invisibile: La Tomba del Tuffatore' a 50 anni dalla scoperta" – ha sottolineato la presidente – "Per l'Associazione, che esiste da qualche mese, è un'occasione speciale per dare prova dell'impegno realizzando anche questo piccolo progetto (del valore di circa 10.000 euro) teso ad ampliare il percorso di visita del Museo." La riqualificazione del giardino prevede, oltre alla messa in sicurezza della scala, la realizzazione dell'illuminazione, di un orto archeo-botanico con piante tipiche della zona e di un percorso didattico che metterà in evidenza il rapporto tra le piante e l'archeologia. (segue) (Ren)