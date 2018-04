Spettacoli: al teatro sociale Aldo Giuffrè di Battipaglia va in scena "Terroni", tratto dall'omonimo best-seller di Pino Aprile

- Tratto dal controverso best seller dello scrittore Pino Aprile, “Terroni” punta alla divulgazione dell’altra faccia della storia dell’Unità d’Italia, quella ancora assente dalla storiografia ufficiale che non tiene conto di scorrettezze, eccidi e soprusi mai veramente superati. Uno spettacolo che dà voce, con amara ironia, alla questione meridionale partendo dalle cronache locali delle battaglie fra piemontesi e Borboni per poi snodarsi attraverso 150 anni di accadimenti che non trovano spazio nei libri di storia e che, allo stesso tempo, spiegano le reali ragioni che marcano una differenza così netta tra nord e sud. Un saggio che diventa “controstoria” e che analizza la creazione di una supposta minorità meridionale, circostanza che, ancora oggi, avalla e conferma la disparità di trattamento tra due pezzi dello stesso Paese. “Terroni” andrà in scena sabato 21 aprile alle ore 21.00 e chiuderà la mini-rassegna di teatro civile del cartellone 2017/2018 del teatro sociale "Aldo Giuffrè" di Battipaglia, in provincia di Salerno. Gli spettatori assisteranno a una rappresentazione interamente giocata sul filo di sentimenti contrastanti, provocatoria e coinvolgente, messa in scena sotto forma di teatro canzone per alleggerire riflessioni e constatazioni talvolta amare. In scena Roberto D’Alessandro che cura anche l’adattamento teatrale e la regia. Le canzoni eseguite live da Mariano Perrella sono di Domenico Modugno, Eugenio Bennato, Renzo Arbore, Mimmo Cavallo. “Chiudiamo una minirassegna alla quale tenevamo molto perché il teatro non è solo divertimento. Resta una forma espressiva attraverso la quale dare voce anche a questioni importanti com’è stata quella dell’Unità d’Italia", ha affermato il direttore artistico del teatro Vito Cesaro. "Il successo del best seller di Pino Aprile trova sostanza materiale nel grande lavoro portato avanti da Roberto D’Alessandro che diventa cuore, voce e testa del protagonista di un adattamento teatrale che, da subito, abbiamo trovato riuscitissimo. Al resto pensano le musiche della tradizione e della storia italiana”, ha aggiunto. Il prossimo ed ultimo appuntamento con il cartellone del teatro sociale Aldo Giuffrè è in programma sabato 28 aprile quando toccherà allo spettacolo “L’inquilino” scritto da Enzo Casertano, diretto da Roberto D’Alessandro e portato in scena insieme a Massimo Pagano e Maria Chiara Cimini. (Ren)