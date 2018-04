Terra dei fuochi: Zinzi (FI), open data grande opportunità per Istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il convegno 'Open Data per la trasparenza e la partecipazione' conferma che in III Commissione speciale ci avevamo visto giusto. La trasparenza e la partecipazione sono due strumenti fondamentali per combattere la cattiva informazione sulla Terra dei Fuochi. Un esempio è il progetto finalizzato alla revisione della legge regionale 20/2013 avviato dalla Commissione che presiedo con il coinvolgimento diretto dei novanta Comuni ricadenti nel Patto per la Terra dei Fuochi. La partecipazione, però, è anche un problema culturale: c'è ancora tanto da fare, ma siamo sulla strada giusta". E' quanto ha affermato il presidente della III Commissione speciale, Gianpiero Zinzi, intervenendo, oggi, in Consiglio regionale, al convegno internazionale sugli open data per la trasparenza e la partecipazione. Gli open data costituiscono una grande opportunità per le Istituzioni per creare un canale di comunicazione aperto verso i cittadini e per favorire le buone pratiche amministrative - ha rimarcato l'esponente di FI - e su di essi bisogna investire con sempre maggiore convinzione" .(Ren)