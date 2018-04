Napoli: Borrelli (Verdi), sostenere proposta di legge del presidente della Camera penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente si sta cominciando a discutere seriamente di come contrastare le baby gang e ci sono anche proposte di legge concrete che vanno nella direzione che ritengo più adatta: allontanare i componenti delle baby gang dalle famiglie che, nella maggior parte dei casi, sono coinvolte, direttamente o indirettamente, con i clan della camorra". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "la proposta di legge preparata dal presidente nazionale della Camera Penale Minorile, Mario Covelli, e anticipata a Panorama va proprio in questa direzione". "La proposta di legge di Covelli punta a coinvolgere i componenti delle baby gang in centri polifunzionali dove possano seguire percorsi di recupero e reinserimento, ma prevede anche inasprimenti fino ad arrivare all'allontanamento definitivo dalle famiglie nei casi più gravi" ha aggiunto Borrelli per il quale "è questa la strada da seguire e il Parlamento non può continuare a far finta di niente anche perché il fenomeno delle baby gang ormai riguarda l'Italia intera e diventa sempre più pericoloso".(Ren)