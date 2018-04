Droga: arrestate 32 persone a Napoli per spaccio. 5 sono donne

- La Polizia di Stato di Napoli ha arrestato all'alba, in esecuzione di un'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli, 32 soggetti, tra cui 5 donne, appartenenti a due distinti gruppi criminali dediti al traffico e allo spaccio di ingenti quantità di cocaina ed hashish, dei quali 18 sono stati colpiti da misura cautelare in carcere e 14 ai domiciliari. Le indagini dei poliziotti del Commissariato di P.S. di Nola (Na), unitamente a personale della Sezione Criminalità organizzata della Squadra Mobile di Napoli, coordinati dalla Direzione distrettuale Antimafia, sono state condotte per oltre due anni; numerosi sono stati i riscontri con sequestri di stupefacenti, arresti in flagranza e segnalazioni amministrative alle competenti Prefetture. I componenti dei gruppi criminali, tra i quali alcune donne, avevano esteso il loro raggio di azione anche nelle province limitrofe di Avellino, Benevento e Caserta ed alcuni di essi non disdegnavano di compiere anche reati contro il patrimonio – furti ed estorsioni - per procurarsi denaro da reinvestire nel lucroso traffico della droga. (Ren)