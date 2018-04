Napoli: dal 25 aprile al 6 maggio al Teatro Mercadante il debutto de "I Miserabili" di Victor Hugo (2)

- Dopo il debutto a Napoli, dall’8 maggio I Miserabili sarà in scena a Brescia, per poi inaugurare la Stagione 2018/2019 dello Stabile del Friuli Venezia Giulia, prima tappa di una lunga tournée che toccherà le maggiori piazze italiane. "Portare I Miserabili su un placoscenico è un’impresa sicuramente temeraria e si trema davanti a millecinquecento pagine – ha sottolineato Luca Doninelli – che appartengono non solo alla storia della letteratura, ma del genere umano, come l’Odissea, la Divina Commedia, il Don Chisciotte o Guerra e Pace". "I Miserabili – ha proseguito il regista – è veramente un fiume in piena di cui noi restituiremo un’onda o poco più, concordando con Doninelli che fin dall’inizio ha sottolineato come ogni capitolo, ogni parte, ogni quadro, ogni scena dell’immenso romanzo meriterebbe uno spettacolo a sé. Non potendo fare questo, in ogni caso si dovrà costruire uno spettacolo che, nel proprio ventre, possa contenere in qualche modo anche ciò che non si riuscirà a raccontare. Ma la storia di Jean Valjean, di Fantine, Cosette, Javert, dei Thénardier, di Gavroche, Eponine, di Marius e di tutti gli altri studenti rivoltosi, deve essere ripercorsa e, possibilmente, per intero, individuando la metonimia giusta per restituire il significato, il colore e l’emozione di questa sterminata sinfonia". (segue) (Ren)