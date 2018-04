Napoli: domani la conferenza finale su riattivazione grandi edifici e vuoti urbani

- Domani, alle ore 9 circa, presso il complesso di San Domenico Maggiore a Napoli, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e l'assessore all'Urbanistica del comune di Napoli Carmine Piscopo interverranno alla conferenza finale del progetto europeo "2nd Chance - Waking up the sleeping giants", sviluppato nell'ambito del programma di cooperazione territoriale "Urbact III", sul tema della riattivazione dei grandi edifici o complessi abbandonati a cui hanno lavorato undici città europee, quali Liverpool (Regno Unito), Lublino (Polonia), Maribor (Slovenia), Brussel (Belgio), Caen (Francia), Chemnitz (Germania), Gijon (Spagna), Agenzia per lo sviluppo della città di Dubrovnik (Dura - Croazia), Università di Genova e Società di riqualificazione urbana "Porto Vivo" di Porto (Portogallo). (segue) (Ren)