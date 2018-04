Universiadi: de Magistris, ci sono problemi ma prevalgono concretezza e cooperazione

- "Ci sono diversi problemi ma prevale tanta concretezza, tanta cooperazione, tanta positività. Siamo tutti consapevoli che è un obiettivo che il Paese non può mancare e quindi siamo molto soddisfatti di questo incontro". Questo il commento del sindaco di Napoli Luigi de Magistris sulla prima riunione della cabina di regina per le Universiadi di Napoli 2019, tenutasi questa mattina a Roma, durante la quale sono stati trattati i temi dell'accelerazione dei bandi per i lavori di ristrutturazione degli impianti sportivi e si è fatto il punto sull'organizzazione. (Ren)