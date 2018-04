Salute: De Pascale (De Luca presidente), puntare sulla prevenzione

- "La mostra Scars of life, inaugurata oggi in Consiglio regionale, è frutto di una decisione condivisa per celebrare la Giornata nazionale della salute della donna sottolineando l'importanza della prevenzione". E' quanto ha affermato il presidente del gruppo regionale campano "De Luca presidente", Carmine De Pascale, inaugurando la mostra fotografica dell'artista Daniele Deriu, a cura del comitato 'Ad Astra', che sarà esposta dal 18 aprile al 18 maggio nell'area "Biblioteca Raffaele Delcogliano" della sede del Consiglio regionale della Campania. "Su questo tema, va sottolineata la forte politica di prevenzione della Regione Campania che, pochi giorni fa, ha lanciato il programma di prevenzione Mi voglio bene che offre assistenza gratuita per tre diversi tipi di screening per la diagnosi precoce del cancro", ha ricordato De Pascale. Hanno partecipato all'inaugurazione anche la componente dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Campania, Flora Beneduce, e Giovanna Passariello del comitato Ad Astra. (Ren)