Camorra: oggi l'estradizione verso l'Italia del latitante Macario Mariniello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Macario Mariniello, ex esponente della Nuova Camorra organizzata di Raffaele Cutolo, rientrerà oggi in Italia, scortato da personale dello Scip, il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia del Dipartimento della Pubblica sicurezza. Il 60enne, latitante dal 2017, è stato rintracciato ed arrestato a Las Palmas nelle isole Canarie il 27 marzo scorso, a seguito dell´internazionalizzazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Salerno per estorsione aggravata ed usura aggravata in concorso. Le attività, che hanno portato alla cattura di Mariniello in Spagna, sono il prosieguo dell'operazione "Un'altra storia" che ha smantellato quei gruppi criminali armati operanti nell'Agro nocerino-sarnese. All'arrivo di Mariniello a Fiumicino, saranno espletate le formalità dell'arresto sul territorio nazionale presso l'Ufficio di Polizia di Frontiera aerea, ed immediatamente verrà associato presso la competente casa circondariale a disposizione dell´autorità giudiziaria campana. (Ren)