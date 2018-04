Napoli: Verdi, pronto dossier su luoghi e volti del parcheggio abusivo

- "Abbiamo realizzato un dossier sui parcheggiatori abusivi a Napoli, indicando le zone e i volti di chi controlla intere aree, in modo sistematico e militare". Lo hanno detto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale di Napoli, Marco Gaudini, che, insieme a Gianni Simioli de La radiazza, hanno fondato la pagina facebook 'Io odio i parcheggiatori abusivi' alla quale, nel corso dell'ultimo anno, sono arrivate migliaia di segnalazioni da parte di automobilisti e motociclisti stanchi di dover subire le angherie dei parcheggiatori abusivi. "Abbiamo fatto una scrematura delle segnalazioni, verificandole anche personalmente, per farne un vero e proprio dossier che venerdì mattina, alle 10.30, presenteremo in Prefettura e successivamente in Questura chiedendo un intervento immediato" hanno aggiunto Borrelli e Gaudini sottolineando che "con l'indicazione delle strade, dei metodi di lavoro e delle facce delle persone che controllano la sosta pensiamo di poter dare un contributo efficace all'azione repressiva delle forze dell'ordine".(Ren)