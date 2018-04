Salerno: i 10 anni di Festival della Filosofia in Magna Grecia nel Cilento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Vallo della Lucania Antonio Aloia che si è soffermato sul l’importanza della cultura per valorizzare questo territorio ; l’assessore Genny De Cesare, il vicepresidente del Parco del Cilento Cono D’Elia. In mattinata l'accoglienza dei circa 1500 studenti in arrivo da ogni parte d'Italia con gli street philosophy walker Parmenide, Zenone ed Eraclito, trampolieri, esibizione dei concorsi philosophical rock sulla musica di Radio Sofia con la proiezione di video, registrazioni, interviste, distribuzione di gadget e tanto altro. La kermesse si aprirà a Vallo della Lucania, in piazza Vittorio Emanuele con la festa “La gioia dell Essere” a cura di Andrea Lucisano e Alessio Ferrara, presentata da Valentino Berton. (segue) (Ren)