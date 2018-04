Salerno: M5S denuncia che a Salerno l’80% edifici scolastici ha problemi strutturali (3)

- "E' vero, le somme sono esigue in relazione al problema e sappiamo che solo pochi interventi potranno essere realizzati. Allora, invece di minacciare chiusure, invitiamo lo stesso presidente Canfora a sensibilizzare tutti i rappresentanti istituzionali del Partito Democratico, dalla provincia di Salerno, passando per la Regione Campania e fino a Roma a fare altrettanto. La potrà chiamare sponsorizzazione politica, propaganda o come vuole, ma noi siamo stati eletti per rendere un servizio ai cittadini, in ogni modo possibile, proprio perché altri eletti prima di noi hanno dimenticato questa missione e ci troviamo nello stato in cui siamo. Inoltre, in merito alla richiesta protocollata e inviata al dott. Canfora nelle vesti di sindaco di Sarno, tanto criticata, chiediamo chiaramente "di dare massima diffusione all'iniziativa", in modo da sostenere molte realtà scolastiche locali, non un coinvolgimento diretto dell'amministrazione nei progetti, come si vuol far intendere dal comunicato, quanto piuttosto una promozione proattiva del bando" ha concluso la senatrice Luisa Agrisani del Movimento 5 stelle . (Ren)