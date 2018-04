Ravello: 34 giovani attori portano in scena #Favole all’Auditorium Niemeyer (2)

- Nelle fredde serate invernali, i ragazzi hanno dato vita, battuta dopo battuta, movimento dopo movimento ad alcune delle fiabe più conosciute della tradizione occidentale, da Biancaneve a Peter Pan, da Alice nel Paese delle meraviglie alla Bella Addormentata nel Bosco fino alle traversie di Cenerentola alle prese con la malvagità delle sue sorellastre. Come verranno messe in scena, ovviamente, sarà una sorpresa che lascerà tutti senza parole! "Sono stati mesi di lavoro e di grandi emozioni – ha detto Anna Dumas, responsabile del progetto – invito tutti a questo spettacolo che vi riempirà di gioia e di emozioni, quelle che viviamo ogni giorno a contatto con questi splendidi ragazzi". "Non posso non ringraziare di cuore il Convento dei Frati Francescani per gli spazi e la grande disponibilità e l'Amministrazione Comunale per il supporto e per aver dato l'opportunità a questi ragazzi di poter calcare il palco dell'Auditorium e potersi esibire di fronte ad una platea così importante, giusto riconoscimento per tutto il lavoro fatto" ha aggiunto il presidente del gruppo Tommaso Apicella. (Ren)