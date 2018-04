Napoli: prologo al Maggio dei Monumenti dedicato a Giambattista Vico (3)

- Venerdì 20 aprile, ore 10,30, da "Forcella Transit" a "Zona NTL": percorsi, riflessioni e strumenti, allo Spazio Comunale Piazza Forcella Biblioteca Annalisa Durante – via Vicaria Vecchia, 23: l'Associazione Annalisa Durante, in collaborazione con Fondazione Cultura & Innovazione e Legambiente - Parco Letterario del Vesuvio, presenta la rinnovata APP "ZONA NTL – Napoli, Turismo & Legalità". "L'APP intende favorire la nascita di una comunità interessata a qualificare e promuovere nuovi percorsi turistici, caratterizzati non soltanto da monumenti ed opere d'arte, ma anche da testimonianze di civiltà, carità e giustizia che hanno rappresentato la storia della nostra città e sulle quali puntare per rivitalizzare i territori più disagiati". (Ren)