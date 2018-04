Napoli: dispositivo di traffico per lavori in discesa Coroglio

- Per consentire il regolare svolgimento dei lavori complementari di riqualificazione su tratti di discesa Coroglio dal civ. 30 (grotta di Seiano) alla confluenza con via P. L. Cattolica, è stato istituito fino al 25 maggio un dispositivo di traffico temporaneo. In particolare: istituire in Discesa Coroglio, fino al 25 maggio il senso unico alternato regolato con semafori mobili nei tratti di volta in volta impegnati dai lavori.(Ren)