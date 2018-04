Paestum: avviati i lavori di ristrutturazione del "Giardino di Hera" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contento anche il direttore del Parco Archeologico, Gabriel Zuchtriegel: "Dopo i restauri della Fontana di Carlo Alfano e della sala Mario Napoli, che ospita la Tomba del Tuffatore, realizzati due anni fa grazie a un contributo della famiglia Palmieri, ora ci dedichiamo a un altro bene culturale 'non-archeologico', ma non per questo meno importante. Così a Paestum continua il lavoro di valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico moderno: dall'edificio realizzato per ospitare il Museo all'installazione di Alfano, all'ex stabilimento Cirio che sarà un esempio di recupero e rifunzionalizzazione di un edificio di archeologia industriale." Gli Amici di Paestum sono un'associazione senza scopo di lucro che, sul modello di molte altre associazioni "Amici di ..." in Italia e nel mondo, sostiene il Parco Archeologico di Paestum attraverso attività di volontariato e reperimento di fondi. (Ren)