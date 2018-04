Napoli: Borrelli (Verdi), nuovi treni frutto di risanamento economico

- "A distanza di otto anni ci sono di nuovo 15 treni in circolazione sulle linee flegree, come annunciato dall'Eav, ed è un'ulteriore prova dei passi in avanti che si stanno facendo nel risanamento e nel rilancio delle linee gestite dalla società di trasporti regionali che abbiamo letteralmente salvato dal fallimento. Ovviamente questi risultati sono solo un primo passo". Lo ha detto il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "poco alla volta si cominciano a vedere i risultati concreti del risanamento che, chiaramente, non potevano arrivare subito vista la situazione che abbiamo ereditato". "Una volta messi a posto i conti, s'è potuto riprendere a investire, anche con nuovi mezzi e i risultati cominciano ad arrivare" ha aggiunto Borrelli per il quale "il meglio però deve ancora venire ed è necessario continuare a lavorare così come si sta facendo, tenendo i conti a posto e facendo nuovi investimenti, in mezzi e in stazioni, per offrire un servizio sempre migliore ai campani e ai turisti".(Ren)