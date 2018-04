Napoli: scoperto b&b a luci rosse in zona chic della citta’

- Nell’ambito dei controlli effettuati dagli agenti della Polizia municipale di Napoli, nucleo mobilità turistica di Chiaia, su alcuni siti pubblicitari di b&b, case vacanza e alberghi riferiti alla zona di interesse turistico di via Chiaia e via Toledo e’ stata individuata una struttura ricettiva in via Chiaia, all’interno della quale una prostituta svolgeva la sua attività da alcune settimane. La donna risulta avere precedenti per lo sfruttamento della prostituzione e, in passato, ha pubblicizzato le sue prestazioni attraverso un sito che promuove incontri di natura sessuale. La stessa e’ stata denunciata all’Autorità giudiziaria per detenzione e diffusione di materiale pornografico ed il suo telefonino sottoposto a sequestro. Il proprietario e il gestore del b&b sono stati denunciati per favoreggiamento della prostituzione e per attività ricettiva non autorizzata.(Ren)