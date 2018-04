Campania: Di Scala-Cesaro (FI), su licenziamenti Mecfond Caivano chiesta audizione urgente

- Salvaguardare i livelli occupazioni alla Mecfond di Caivano. Lo chiedono i consiglieri regionali di Forza Italia Maria Grazia Di Scala e Armando Cesaro che, anche a seguito dell'esito negativo dell'incontro svoltosi oggi presso gli Uffici della Giunta regionale, annunciano la richiesta di una convocazione urgente in audizione, presso la III Commissione Attività Produttive del Consiglio regionale della Campania, delle rappresentanze datoriali e sindacali dell'azienda. "L'ennesima decisione di licenziamento di circa 50 lavoratori della Mecfond di Caivano e l'indisponibilità del governo regionale ad accogliere le soluzioni alternative proposte oggi dai sindacati non sono accettabili – hanno sottolineato gli esponenti di Forza Italia -: nessuno può restare indifferente alla continua cessazione delle attività industriali in Campania".(Ren)