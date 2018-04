Napoli: dal 25 aprile al 6 maggio al Teatro Mercadante il debutto de "I Miserabili" di Victor Hugo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’idea dello spettacolo è nata da Franco Però: "Un’importante induzione verso questa scelta – ha spiegato – viene dal momento che stiamo vivendo nelle società occidentali, dove si assiste all’inesorabile ampliarsi della forbice fra i molto ricchi e i molto poveri, fra chi è inserito nella società e chi invece ne è ai margini. Dopo anni in cui, allo Stabile, attraverso la drammaturgia, abbiamo indagato il microcosmo della famiglia, con “Scandalo” di Schnitzler, “Play Strindberg” di Dürrenmatt, apriamo ora lo sguardo al macrocosmo della società. C’è un’altra considerazione: il pubblico, a teatro, sembra sempre più attratto da operazioni legate alla narrativa. La narrativa sulla scena è un medium che permette anche di attrarre fasce non abituate a frequentare le platee, trattando argomenti dal valore universale". "Naturale dunque - ha proseguito Però - guardare ai grandi romanzi. Poi subentrano le passioni, le vicinanze culturali che ognuno possiede. Io ho sempre frequentato soprattutto la letteratura francese, accanto a quella mitteleuropea: da qui I Miserabili, che, concordo con il recente parere di un critico francese, è forse il romanzo più famoso che esista in occidente, ma che pochissimi hanno letto per intero, tanto è imponente". (Ren)