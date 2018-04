Sanità: domani l'Asl Na 2 Nord incontra 100 dirigenti scolastici a Bacoli

- Saranno oltre 100 i dirigenti scolastici del territorio dell'Asl Napoli 2 Nord che si incontreranno a Bacoli domani, alle ore 10.00, nella sala convegni delle "Stufe di Nerone". L'occasione è data da un incontro promosso dall'Azienda sanitaria per promuovere il catalogo di attività formative che i medici e i tecnici dell'Asl hanno messo a punto, in riscontro a una crescente richiesta di conoscenza in materia di salute proveniente dai ragazzi, dai docenti e dai dirigenti scolastici. Tali attività rientrano in un piano promosso dalla Regione Campania nell'ambito del "Programma D" e finalizzato a far diventare le scuole dei luoghi di "Promozione della salute", mediante uno stabile e solido scambio di informazioni tra gli operatori scolastici e gli operatori sanitari. Ciascun istituto scolastico del territorio dell'Asl potrà scegliere di attivare uno o più attività di formazione ai docenti tra le 12 proposte dall'Azienda sanitaria presentate nel catalogo "Interventi di promozione della salute". "In un periodo in cui è facile incappare in fake news anche su temi importanti come quelli della salute - ha dichiarato il direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord Antonio d'Amore -, è importante che le Istituzioni sanitarie si assumano la responsabilità di veicolare informazioni corrette, avvalendosi le competenze che hanno al proprio interno e valorizzando il rapporto di relazione che i docenti riescono a costruire coi propri allievi. Le 'bufale' possono essere combattute solo con l'autorevolezza e, quindi, con la competenza. Questo catalogo ha esattamente questo obiettivo: rafforzare le competenze per educare alla salute." (segue) (Ren)