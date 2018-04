Napoli: domani la conferenza finale su riattivazione grandi edifici e vuoti urbani (2)

- Nel caso di Napoli sarà raccontata l’esperienza di co-progettazione del Piano di azione locale del complesso delle Ss. Trinità delle Monache, ex - ospedale militare, elaborato attraverso un processo di progettazione partecipata che ha coinvolto cittadini e amministrazione comunale con l'impegno di realizzare un piano per il recupero, la ri-funzionalizzazione e la gestione del complesso. Interverranno, tra gli altri, Adele Bucella, Ivàn Tosics e Nils Scheffler per il segretariato del Programma Urbact III, Barbara Stacher della direzione generale per l'Educazione e la Cultura della Commissione Europea e Daniela Versino del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (Ren)