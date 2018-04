Arte: il Consiglio Regionale della Campania promuove mostra fotografica per Giornata Salute della Donna (2)

- In Giappone quando si rompe un vaso a cui tengono, i giapponesi anziché gettarlo via lo riparano, e ne mettono in evidenza le crepe con dell'oro. Questa mostra viene organizzata in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, che è alla sua terza edizione, e si propone come faro per la salvaguardia della salute "rosa" attraverso iniziative di sensibilizzazione e prevenzione. Parteciperanno la componente dell'Ufficio Di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, Flora Beneduce, il Capogruppo di "De Luca Presidente" in Consiglio Regionale, Carmine De Pascale, la consigliera regionale con delega alle pari opportunità, Loredana Raia, e la Dott.ssa Giovanna Passariello del comitato Ad Astra. (Ren)