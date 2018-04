Napoli: Palmieri (Trasparenza), su fotovoltaico caos totale. Pochi impianti realizzati e altri mai entrati in funzione

- "Alcuni impianti non sono mai stati realizzati, cinque sono stati installati ma mai collaudati e sette sono in funzione ma non si sa chi li gestisce e chi si occupa della manutenzione: è questa la fotografia impietosa degli impianti fotovoltaici installati sugli edifici scolastici di Napoli, previsti da due diverse linee di azione. Una del 2008, che predisponeva la realizzazione di 42 impianti con l'utilizzo di fondi regionali, e una seconda, del 2011 che, con fondi Fesr 207/2013, ne prevedeva altri venti". Così il presidente della commissione Trasparenza del comune di Napoli, Domenico Palmieri, che stamattina ha riunito la commissione sul tema. "La questione – ha spiegato Palmieri - mi è stata sollevata dal presidente della Municipalità 8, Apostolos Paipais, che si è imbattuto sul proprio territorio in quattro edifici dotati di impianti fotovoltaici, perfino collaudati, ma mai allacciati alla rete elettrica. Da qui è partito un confronto serrato tra soggetti che a vario titolo hanno preso parte alla realizzazione, dall'ex Arin all'attuale partecipata Abc, all'Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, ed è venuto fuori che in questi anni, da quando l'Arin ha realizzato i primi 12 impianti dei 42 (previsti dalla prima linea), senza che il Comune sottoscrivesse un regolare contratto di appalto. E questa grave mancanza ancora oggi pregiudica l'entrata in esercizio degli impianti". (segue) (Ren)