Napoli: Palmieri (Trasparenza), su fotovoltaico caos totale. Pochi impianti realizzati e altri mai entrati in funzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stessi limiti vengono individuati anche per la messa in funzione degli impianti fin qui realizzati con fondi europei. Il presidente Paipais, infatti, dal canto suo ha rivelato anche un altro limite procedurale e in questa vicenda intravede anche il rischio di un danno erariale per le casse comunali. "Gli impianti installati nella Municipalità 8 – ha detto Paipais - avrebbero garantito un risparmio di energia elettrica superiore ai 1.600 euro l'anno per ciascun edificio scolastico. Così non è stato perché, dopo aver speso soldi per istallarli e collaudarli nel 2015, non sono entrati in funzione in quanto il Comune non è riuscito, ad oggi, a capire di chi fosse la competenza per preparare gli atti necessari alla stipula del contratto con il gestore della rete elettrica nazionale. Se la terza città d'Italia si perde in un bicchier d'acqua per pochi impianti fotovoltaici, non so come potrà mai approntare il piano energetico comunale". La commissione ha già fissato un nuova riunione sul tema. "Tempo 60 giorni – ha concluso Palmieri – e vogliamo delle risposte dall'assessorato alla Politiche ambientali perché non è possibile continuare senza un soggetto che sia a capo dell'intera filiera e che si occupi della gestione, della custodia, della manutenzione degli impianti esistenti e di quelli da realizzare". (Ren)