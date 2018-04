Cas: Daniele (Pd), bene trasparenza ed efficienza ma gli stipendi ai lavoratori vanno pagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Cas - Campania ambiente e servizi, la società in House della Regione Campania che, insieme ad altre costituirà il Polo ambientale, e che si occupa della gestione dei servizi pubblici locali di tipo ambientale, della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare dell'Ente, delle Aziende Sanitarie e degli organismi partecipati o finanziati dalla Regione Campania, è di nuovo in difficoltà". A dichiararlo il consigliere regionale della Campania del Pd Gianluca Daniele, che ha proseguito:: "I dipendenti, parliamo di 400 persone e relative famiglie, si trovano in una situazione drammatica per il mancato pagamento dello stipendio di marzo, a questo punto si teme anche per quello di aprile, e per la mancata erogazione dei ticket di tutto il 2018. I ritardi sono per lo più da imputare a diabolici incastri burocratici, ma anche ad una mancata organizzazione del Polo Ambientale che, alla fine, si ripercuotono inevitabilmente sui lavoratori, cosa che non dovrebbe mai accadere". "Per questo - ha concluso il consigliere - mi sono attivato affinché il processo, dal quale dipende il pagamento dello stipendio, venga accelerato in modo da non dover essere sempre i lavoratori a pagarne le spese".(Ren)