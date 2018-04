Napoli: prologo al Maggio dei Monumenti dedicato a Giambattista Vico

- Il Maggio dei Monumenti 2018, dedicato al grande filosofo napoletano Giambattista Vico a trecentocinquant'anni dalla nascita, avrà un prologo già in questo mese di aprile, con il Certame Vichiano, organizzato dal Liceo Classico "Umberto I" di Napoli, con l'Università di Salerno, l'Università Suor Orsola Benincasa, l'Università "L'Orientale", l'Università degli Studi della Campania e l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e con "Giambattista Vico. La Storia illumina Forcella", l'iniziativa che si terrà il 20 aprile per presentare la rinnovata APP "ZONA NTL – Napoli, Turismo & Legalità". Giovedì 19 e sabato 21 aprile, al Liceo Classico Statale "Umberto I" - Piazza Amendola 6, si terra’ l’XI Certame Vichiano, per la conoscenza e la diffusione del pensiero di Giambattista Vico. (segue) (Ren)