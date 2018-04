Napoli: rischio idrogeologico e vulcanico in Campania e gestione dei piani di emergenza

- Nell’ambito della manifestazione ‘Obiettivo Sicurezza’ prevista dal 17 al 20 aprile, domani, 18 aprile dalle ore 15,30 presso la sala del Consiglio Comunale di Napoli in via Verdi (non più a Santa Maria La Nova come erroneamente riportato in brochure) l’ASSIDAL promuove l’incontro su: rischio idrogeologico e vulcanico in Campania e gestione dei piani di emergenza. Interverranno: Francesca Bianco - direttrice Osservatorio Vesuviano di Napoli – INGV; Renato Pingue - Capo Ispettorato Interregionale del Lavoro Sud Italia; Franco Ortolani – prof, geologia; Aniello Speranza e Gaetano Restelli - comando Carabinieri Tutela del Lavoro Roma e Napoli; Giulio Zuccaro - Resp centro studi PLINIUS/LUPT; Domenico Caputo - comando Vigili del Fuoco.(Ren)