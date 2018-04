Avellino: carcere Ariano Irpino intitolato ad agente ucciso da camorra

- Domani 18 aprile, alle 11,30, alla presenza del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Santi Consolo, si terra' la cerimonia di intitolazione della casa circondariale di Ariano Irpino (Av) alla memoria del Sovrintendente capo Pasquale Campanello, ucciso nel 1993. Alla cerimonia di domani saranno presenti Francesco De Martino, dirigente del provveditorato della Campania, il direttore dell'Istituto Gianfranco Marcello, il comandante di reparto Stefania Cucciniello, la vedova Campanello, Antonietta Oliva. Campanello, che prestava servizio a Poggioreale come responsabile del reparto "Venezia" che ospitava detenuti al 41 bis, e aveva 33 anni, fu ucciso a colpi di pistola per non essersi piegato alle minacce della camorra che chiedeva di abbassare la guardia per la concessione di favori alla criminalita' organizzata. L'ordine partito dalla criminalita' organizzata era quello di uccidere a caso il primo agente che, nel giorno e all'ora stabiliti dai mandanti, usciva dall'istituto, a fine turno.(Ren)