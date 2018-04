Napoli: Verdi, da confronto tra Asia e cittadini nasce l'idea dei cassonetti artistici

- "Nonostante le 1.200 multe all'anno inflitte dall'Asia, come ci ha raccontato l'amministratore delegato di Asia, Francesco Iacotucci, i comportamenti incivili non si fermano e a pagarne le conseguenze sono i cittadini che rispettano tempi e modalità di conferimento dei rifiuti, costretti a percorrere strade sporche". Lo hanno detto il consigliere regionale della Campania di Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli che hanno realizzato un confronto pubblico con lo stesso Iacotucci nel corso de La radiazza su Radio Marte, favorendo un confronto con i cittadini napoletani che hanno chiamato per porre diverse questioni, compresa quella del "cassonetto ballerino" che vede i contenitori dei rifiuti che si spostano sopratutto in base alle esigenze dei commercianti. "Sulla questione del cassonetto ballerino, Iacotucci ha annunciato un'azione straordinaria di posizionamento con tanto di strisce che delimiteranno l'area in cui devono essere posizionati i cassonetti. Se i rifiuti fossero gettati negli orari previsti non ci sarebbero problemi", ha aggiunto Borrelli, sottolineando che "è stata anche avanzata l'idea dei cassonetti artistici con l'obiettivo di sistemare in città dei cassonetti colorati e disegnati da giovani artisti che diano un tocco di colore al grigiore dei contenitori del tal quale". "Iacotucci ci ha detto che anche dall'Asia sono favorevoli a un provvedimento che imponga a chi porta a spasso un cane di portare con sé non solo il sacchetto per raccogliere le deiezioni ma anche una bottiglietta d'acqua da usare dopo che l'amico a quattro zampe ha fatto pipì perché le urine dei cani, per la loro acidità, stanno corrodendo diversi cestini portarifiuti provocandone addirittura il distacco dal marciapiedi", hanno sottolineato Borrelli e Simioli. (Ren)