Napoli: Verdi, su sottomarino nel Golfo il governo rispetti e faccia rispettare la volontà dei napoletani

- "Sul divieto assoluto al passaggio di navi e sottomarini con l'obiettivo di partecipare a operazioni di guerra, siamo al fianco del sindaco de Magistris senza alcuna esitazione". Lo hanno ribadito i Verdi, con il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri comunali di Napoli Stefano Buono e Marco Gaudini, per i quali "il Governo deve rispettare una decisione assunta dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale e deve lavorare presso gli altri Stati affinché la scelta di essere una città che contrasta le guerre e non vuole che il suo golfo sia attraversato da navi e sommergibili diretti in zone di guerra sia pienamente rispettata".(Ren)