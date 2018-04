Campania: A. Cesaro (Fi), nessuna traccia dei fondi regionali per le persone con disabilità grave. Presento interrogazione

- Un'interrogazione urgente all'assessore regionale campano per le Politiche Sociali per conoscere le ragioni del mancato trasferimento ai Comuni delle risorse del Fondo 2014-2016 destinato al sostegno delle persone con gravissima disabilità ed agli anziani non autosufficienti della Campania. Ad annunciarla, in una nota, il presidente del Gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro. "Nella regione della presunta rivoluzione burocratica e delle sbandierate norme su una semplificazione di cui non si avvertono i benefici, non si capisce ancora che fine abbia fatto il Fondo per i disabili e i non autosufficienti. Nei fatti – ha spiegato Cesaro - da quando nel luglio del 2015 De Luca annunciò la ricostituzione del fondo regionale non se n'è saputo praticamente più nulla". "Si tratta di una situazione inaccettabile: parliamo di risorse destinate a persone che non sono in grado di assumere alimenti da soli o di deambulare, né di poter provvedere all'igiene personale autonomamente. Cittadini che meriterebbero la massima attenzione, ben altra sollecitudine", ha aggiunto Cesaro. "Mi auguro che rispetto a questi gravissimi ritardi arrivi presto un chiarimento esaustivo e, soprattutto, che il governo regionale si attivi immediatamente per l'erogazione di queste importantissime risorse di cui, allo stato, non si trova traccia", ha concluso il capogruppo regionale campano di Forza Italia. (Ren)