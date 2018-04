Salerno: M5S denuncia che a Salerno l’80% edifici scolastici ha problemi strutturali (2)

- "Il paradosso è che la gravità del problema è perfettamente conosciuta dallo stesso presidente Canfora che, nonostante questi anni idilliaci di filiera istituzionale monocolore tra provincia, regione e Roma, il massimo che si sente di minacciare allorquando un dirigente scolastico gli si rivolge per chiedere supporto, è la chiusura delle stesse scuole per mancanza di fondi: la negazione assoluta del diritto allo studio. Ma non è finita, non contento di questa impotenza politica e amministrativa, lo stesso presidente trova anche il tempo di fare le pulci alle modalità con cui il Movimento 5 Stelle prova in qualche modo a lenire questa situazione drammatica permettendo ai consiglieri regionali di donare i propri stipendi agli istituti stessi per affrontare i lavori più urgenti". Dure le parole della senatrice Luisa Agrisani del Movimento 5 stelle, "sappiamo infatti che l'endemica mancanza di fondi rende spesso impossibili anche quei piccoli interventi manutentivi che occorrono per poter far funzionare le strutture scolastiche e resta l'amarezza per i dirigenti scolastici di un continuo correre dietro alle emergenze e reiterare richieste di interventi spesso rimaste inevase." (segue) (Ren)