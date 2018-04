Napoli: prologo al Maggio dei Monumenti dedicato a Giambattista Vico (2)

- Il Liceo Classico "Umberto I" di Napoli, il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università di Salerno, la Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università "L'Orientale" di Napoli, il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici promuovono il XI Certame Vichiano, Concorso Nazionale di Filosofia riservato agli alunni del penultimo ed ultimo anno del corso di studi degli Istituti Superiori d'Italia. La prova di quest'anno ha per titolo: Le favolose origini. Storia e poesia in Vico. Si intende approfondire da una specifica prospettiva la riflessione vichiana sul significato della storia, come si acceda ai fatti e alle idee del passato, attraverso l'analisi della corrente del tempo che, mentre risale nel suo movimento verso le origini, ci aiuta a comprendere anche il destino delle diverse civiltà. Spesso in contrasto con le tendenze della sua epoca, Vico ha infatti mostrato che le poesia aiuta a capire in profondità la storia, intesa sia come ricostruzione fedele sia come interpretazione filosofica delle opere umane. (segue) (Ren)