Napoli: al Museo Madre giovedi’ 19 aprile torna Perfetti (S)conosciuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il terzo appuntamento, gli organizzatori di Perfetti (S)conosciuti hanno scelto un tema difficile e complesso per la nostra area metropolitana, ma certamente decisivo per il suo sviluppo e per accrescere sempre più i flussi di persone, capitali e idee che transitano sul nostro territorio. A partire dalle ore 19.00, i partecipanti si incontreranno per un talk su "mobilità elettrica e car-sharing: nuove traiettorie urbane", animato dalle testimonianze di Nino Geraci, owner della giovane start-up, NetRent, che scommette sul noleggio e sui servizi di mobilità "zero pensieri", e di Gianfranco Pizzuto, pioniere della mobilità elettrica e promotore dell'importazione della Fiat 500 elettrica. In sala saranno presenti manager di ALD Automotive interessati a sviluppare progetti di car sharing e mobilità sostenibile, e per questo molto curiosi di partecipare alla fase di networking con giovani imprenditori e professionisti che seguirà agli interventi. (segue) (Ren)