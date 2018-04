Napoli: al Museo Madre giovedi’ 19 aprile torna Perfetti (S)conosciuti (3)

- Il tutto sarà accompagnato da food, drink e un dj set a cura di Irene Ferrara DJ. Nato da un'idea di Gabriele Dandolo, comunicatore strategico, ricercatore di mercato e consulente politico, e di Francesco Marrazzo, sociologo della comunicazione, attivo nella ricerca e didattica universitaria, Perfetti (S)conosciuti si propone come gruppo informale che ha l'obiettivo di aggregare, con iniziative di diverso tipo (aperitivi, brunch, seminari e incontri tecnici), giovani impegnati nelle loro attività sul territorio, che per affinità, vissuti e contesti si conoscono ma non hanno mai avuto modo di progettare e lavorare insieme. La partecipazione all'evento è gratuita, ma è consigliato l'invio di una email di conferma agli organizzatori: perfettisconosciutinetwork@gmail.com (Ren)