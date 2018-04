Napoli: al Museo Madre giovedi’ 19 aprile torna Perfetti (S)conosciuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perfetti (S)conosciuti, l'aperitivo networking per questa edizione prova a immaginare nuove soluzioni per la mobilità sostenibile nell'area metropolitana di Napoli. Giovedì 19 aprile, ore 19.00, al Madre torna l'aperitivo di networking Perfetti (S)conosciuti, organizzato in collaborazione con Scabec e Fondazione Donnaregina: l'evento, che si terrà giovedì 19 aprile, dalle ore 19.00 alle ore 22.30, nella Sala delle Colonne al primo piano del museo d'arte contemporanea Donnaregina, è un'occasione di incontro e confronto aperta a giovani professionisti, quali avvocati e commercialisti, app developer o esperti di digital pr, artisti, comunicatori e imprenditori – da quelli impegnati in settori più tradizionali agli startupper – che vivono e lavorano nell'area metropolitana di Napoli, con l'obiettivo di immaginare nuovi modi di vivere la città, discutere i temi di attualità che interessano le sue differenti comunità, fare network. (segue) (Ren)