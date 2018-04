Napoli: sequestrati beni per 6 mln a ex consigliere regionale Giovanni Pianese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della Guardia di finanza di Napoli hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo dal valore complessivo di 6 milioni di euro, emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda partenopea, a carico di Giovanni Pianese, ex consigliere regionale campano ed ex sindaco del comune di Giuliano in Campania, nel napoletano. Pianese sarebbe indagato per corruzione, per fatti risalenti a quando era sindaco, nel 2011. Il sequestro ha interessato autovetture, immobili, quote societarie, rapporti finanziari e una farmacia. (Ren)