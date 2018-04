Napoli: presidente Teatro Stabile, qualifica Tric a Teatro Bellini testimonia la qualità dell'offerta teatrale napoletana

- "Il conferimento al Teatro Bellini della qualifica di Teatro di rilevante interesse culturale, a poche settimane dal riconoscimento allo Stabile dello status di teatro nazionale, testimonia la qualità e l'importanza dell'offerta teatrale a Napoli". Lo ha sottolineato il presidente del Teatro Stabile di Napoli, Filippo Patroni Griffi, che ha parlato di "punti di riferimento per tutto il Mezzogiorno che si arricchisce grazie a queste solide realtà culturali". "Ora sarà importante - ha ribadito Griffi - sviluppare sinergie tra l'offerta teatrale pubblica e privata, a Napoli e in Campania, per costruire una rete capace di rilanciare, a livello nazionale, una tradizione che vanta profonde radici, senza rinunciare a sperimentazione ed innovazione di respiro europeo". (Ren)