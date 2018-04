Napoli: da domani al 20 aprile la conferenza finale del progetto europeo "2nd chance"

- Dal 18 al 20 aprile la città di Napoli ospiterà, presso il Complesso di San Domenico Maggiore, la conferenza finale del progetto europeo "2nd Chance - waking up the sleeping giants", sviluppato nell'ambito del programma di cooperazione territoriale Urbact III, sul tema della riattivazione dei grandi edifici o complessi abbandonati a cui hanno lavorato undici città europee. Nel caso di Napoli sarà raccontata l'esperienza di co-progettazione del Piano di azione locale del complesso delle Ss. Trinità delle Monache (Ex – ospedale militare) elaborato attraverso un processo di progettazione partecipata che ha coinvolto cittadini e amministrazione comunale con l'impegno di realizzare un piano per il recupero, la rifunzionalizzazione e la gestione del complesso. Alla conferenza, promossa e organizzata dall'assessorato comunale al Diritto alla Città, all'Urbanistica e ai Beni Comuni e dall'Unità di progetto interdirezionale "Coordinamento progetti Urbact e Reti per lo sviluppo di politiche urbane integrate", nella giornata del 19 aprile è prevista la partecipazione del sindaco Luigi de Magistris, alle ore 9 circa, e dell'assessore comunale all'Urbanistica Carmine Piscopo, oltre che di numerosi rappresentanti istituzionali delle diverse città europee coinvolte. "L'importante lavoro svolto con il progetto 2nd Chance – ha dichiarato l'assessore Piscopo - ha avuto il merito di rafforzare il contributo delle collettività nelle scelte amministrative, in particolare quelle legate alla rigenerazione urbana e all'uso/riuso del patrimonio pubblico e ha consentito di sperimentare iniziative dalla forte ricaduta sociale, in cui protagonisti sono stati i numerosissimi attori coinvolti nel progetto". Interverranno alla manifestazione anche Adele Bucella, Ivàn Tosics e Nils Scheffler, per il Segretariato del Programma Urbact III, Barbara Stacher, della Direzione generale per l'Educazione e la Cultura della Commissione Europea, Daniela Versino del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (Ren)