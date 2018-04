Aborto: Borrelli (Verdi) chiede audizione dei responsabili degli ospedali napoletani

- "Ho chiesto al presidente della Commissione sanità, Lello Topo, di convocare subito i responsabili degli ospedali napoletani per capire come si possa incrementare la possibilità di ricorrere all'aborto nei termini di legge visto che, al momento, le donne che, tra mille difficoltà psicologiche, prendono la difficilissima decisione di interrompere la gravidanza". Lo ha detto il consigliere regionale della Campania Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, per il quale "al di là delle convinzioni personali, c'è una legge dello Stato che permette e garantisce l'aborto in strutture sicure e va garantito il rispetto di quella legge". "E' assurdo che non si riescano a trovare ginecologi che pratichino gli aborti nelle strutture pubbliche perché, in tanti, si professano obiettori di coscienza, anche se poi qualcuno pratica aborti tranquillamente nelle cliniche private", ha aggiunto Borrelli, sottolineando: "Un primo passo potrebbe essere quello di vincolare l'assunzione di ginecologi nelle strutture pubbliche alla disponibilità a praticare aborti nel pieno rispetto della legge".(Ren)