Salerno: M5S denuncia che a Salerno l’80% edifici scolastici ha problemi strutturali

- "Il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Canfora dovrebbe tentare uno sforzo di mediazione tra se stesso e il ruolo che riveste. Quando si tratta di tagliare nastri non nasconde l'appartenenza politica che lo ha portato a presiedere la provincia di Salerno. Quando, invece, emergono i problemi e le criticità le responsabilità sono solo di chi non gli darebbe i soldi necessari. La provincia di Salerno è in uno stato pietoso per quanto riguarda l'edilizia scolastica, l'80% degli istituti scolastici sono segnati da seri problemi strutturali e in alcune scuole mancano addirittura i banchi e le sedie per consentire lo svolgimento regolare delle lezioni. Questo vuol dire che la maggior parte dei bambini e dei ragazzi trascorrono la maggior parte del loro tempo in aule non del tutto sicure, oltre che prive di arredi e questo è un delitto democratico". Cosi la deputata del Movimento 5 stelle Virginia Villani. (segue) (Ren)