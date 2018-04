Campania: Casillo, open data e comunicazione sono nostra strategia per istituzione aperta

- "Gli open data, in sinergia con le strategie di informazione e comunicazione, costituiscono una strategia formidabile per rafforzare la trasparenza e la partecipazione democratica, che sono fondamentali in questo particolare momento storico-politico in cui occorre riavvicinare I cittadini alle Istituzioni". E' quanto ha affermato il vice presidente vicario del Consiglio regionale, Tommaso Casillo, intervenendo al convegno internazionale sugli open data per la trasparenza e la partecipazione, che si è tenuto, oggi, in Consiglio regionale. "Come Assemblea legislativa regionale, siamo particolarmente soddisfatti del lavoro in corso di svolgimento per gli open data e per le attivita' di informazione e comunicazione che stiamo mettendo in campo, anche alla luce dell'importante legge regionale approvata in materia, - ha aggiunto Casillo - ed intendiamo procedere in questa direzione per un'Amministrazione sempre piu' trasparente, aperta e comunicativa".(Ren)