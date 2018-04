Napoli: Borrelli (Verdi), arrivare all'obbligatorietà del fascicolo del fabbricato

- "Le indagini sul crollo di Torre Annunziata stanno facendo emergere gravi irregolarità, inadempienze e false dichiarazioni che confermano, ancora una volta, la necessità che venga finalmente istituito il fascicolo del fabbricato, l'unica possibilità che abbiamo per avere un minimo di certezza sulla qualità e sulla storia delle costruzioni esistenti". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "purtroppo quella relativa al fascicolo del fabbricato è una competenza del Parlamento e non possiamo intervenire in Consiglio regionale dove, comunque, abbiamo approvato, all'unanimità, una mia mozione in cui chiedevamo al Parlamento di accelerare l'iter per l'approvazione del fascicolo del fabbricato per evitare altre tragedie come quella di Torre Annunziata". "A questo punto, auspichiamo che quella mozione venga presa in considerazione dal nuovo Parlamento e dal Governo che dovrebbe nascere nei prossimi giorni" ha concluso Borrelli.(Ren)