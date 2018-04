Ravello: 34 giovani attori portano in scena #Favole all’Auditorium Niemeyer

- Il Laboratorio teatrale "Franco Lucibello" sul palco dell'Auditorium Niemeyer a Ravello sulla Costiera Amalfitana, 34 giovani attori porteranno in scena #Favole, lunedì 23 aprile, ore 19.30. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Dopo 5 mesi di incontri, studio, divertimento, condivisione ma soprattutto di teatro all'insegna dello stare insieme, è in dirittura di arrivo il quarto anno del laboratorio teatrale "Franco Lucibello". Il laboratorio, organizzato dal Gruppo teatrale "La Ribalta", a cura di Anna Dumas e Roberta Ruocco con la supervisione artistica di Giovanni Esposito si concluderà con un'imperdibile spettacolo corale che vedrà sul palco i 34 ragazzi del laboratorio in #Favole, lavoro inedito scritto proprio per i giovani attori ravellesi. (segue) (Ren)