Ciarambino (M5S), trasparenza ancora lontana in Campania

- "Ad oggi la trasparenza in Campania è un obiettivo ancora lontano da raggiungere". E' quanto ha affermato la presidente della Commissione speciale Trasparenza, Valeria Ciarambino, partecipando ai lavori del convegno internazionale sugli Open Data per la trasparenza e la partecipazione, oggi in Consiglio regionale. "Basti pensare che noi consiglieri regionali non abbiamo neppure accesso ai dati dinamici del bilancio regionale, che dovremmo invece poter controllare - ha spiegato l'esponente del M5S - , e' inoltre in vigore una circolare del presidente della Regione che si traduce in un bavaglio agli organismi di controllo del Consiglio regionale, mettendo al bando ogni forma di trasparenza. Alle stesse riunioni della Commissione Trasparenza, sugli oltre 15 membri appartenenti a tutte le forze politiche, prendono parte non più di 2-3 membri, a rappresentare la disattenzione a questo tema". "Come presidente della Commissione Trasparenza ho promosso un progetto unico in Italia: l'istituzione di una Rete della Trasparenza delle aziende sanitarie e ospedaliere della Campania, il cui fine è quello di garantire l'equità nell'accesso alle cure. Si pensi, ad esempio, alla trasparenza delle liste d'attesa. Il mio impegno istituzionale sarà di continuare a lavorare sempre più in questa direzione" ha concluso Ciarambino.(Ren)